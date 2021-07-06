От осётров до оленей. Уникальные фермерские хозяйства, которым нет равных в регионе. Первый заместитель губернатора Александр Ремига посетил Кольчугинский район и проверил, как поживают сельхозпроизводители и что необходимо для их дальнейшего процветания. Подробности в нашем репортаже.

От осётров до оленей. Уникальные фермерские хозяйства, которым нет равных в регионе. Первый заместитель губернатора Александр Ремига посетил Кольчугинский район и проверил, как поживают сельхозпроизводители и что необходимо для их дальнейшего процветания. Подробности в нашем репортаже.- Русско-ленский, сибирский... - Красавец. - Это белужка у нас так выросла? - Да, это белужка.Белуга, веслонос, стерлядь, русско-ленский гибрид, русский и другие представители отряда осетровых. Такое разнообразие пород теперь обитает в Кольчугинском районе на фермерском хозяйстве Умаровых. Начинали с небольших объёмов, и сегодня уже есть чем похвастаться.Рахим Умаров, управляющий рыбным хозяйством:- Планируем выйти на 100 тонн в год. На данный момент в прудах находится 20 тонн. Рыба растёт, растёт не один год. Мы также запускаем маточный цех, то есть у нас будет и воспроизводство, и мы сможем тогда, действительно, называться рыбзаводом, то есть мы будем производить мальков.Выращивание рыбы - дело затратное и трудоемкое, рассказывают фермеры. Необходимо постоянно поддерживать чистоту и температуру воды, осетровые любят идеальные условия, в них они и растут быстрее. В свободное плавание такую рыбу не выпустишь, поэтому сооружены специальные пруды. В прошлом году на развитие хозяйство выиграло областной грант в размере около 3 миллионов рублей.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Здесь большая перспектива. Вы видите, что территория сама располагает, природа помогает. У собственников, во-первых, расширение основного профиля деятельности с точки зрения развития хозяйства осетровых, плюс в планах строительство гостиничного комплекса и развитие экологического туризма, спа-туризма. Что здесь характерно - огромный водоём, роскошный вид и этим надо пользоваться. И мы всячески будем поддерживать.А по соседству расположилась не менее удивительная ферма. Огромные территории вдоль реки Пекша стали домом для более чем 250 европейских благородных оленей. Здесь представлены английские, немецкие, венгерские, ново-зеландские и другие линии.Ринат Казакбаев, управляющий фермой "Русский олень":- Мы можем получать любых животных из-за границы здесь и манипулировать, и заниматься непосредственно селекцией. То есть, у нас направление селекционное. Задача - дать высокопородных, высокого генетического качества оленей.В основном, эти животные выращиваются как трофейные и направляются во многие охотхозяйства. В цене и рога. Чем больше ответвлений, тяжелее и красивее экземпляр - тем дороже.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Когда говорим о племенном животноводстве - для нас как региона это приоритет. Мы сейчас будем совместно с предприятием заниматься доведением их до реестра Минсельхоза в плане племенного стада. Конечно, большая работа предстоит. И для региона это эксклюзивный продукт. Включая, что предприятие вырастет с 300 голов до 1000. Понятно, что мы однозначно будем лидерами и целую нишу в центральной части России закрепим за собой.Кстати, в планах развитие и туристического потенциала фермы. С запуском нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" все компании, двигающиеся в этом направлении, смогут рассчитывать на дополнительные меры областной поддержки.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир».