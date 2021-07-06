Новости Владимирского госуниверситета имени Столетовых. Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.
Новости Владимирского госуниверситета имени Столетовых. Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.
О заметных событиях студенческой жизни расскажет Анастасия Козлова.
Анастасия Козлова, студентка ВлГУ:
- Доброе утро! Расскажу о самых интересных событиях в жизни Владимирского государственного университета
· Поднялись на новую ступень знаний.
В этом году из стен вуза выйдет более 1900 выпускников очной формы обучения: бакалавров и магистров. Ребята уже защитили выпускные квалификационные работы и скоро получат дипломы.
Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе поздравляет студентов с защитой и желает не останавливаться на достигнутом, идти дальше и открывать перед собой новые границы.
Кстати, в этом году некоторые выпускники ВлГУ впервые написали выпускные-квалификационные работы в новом формате «Стартап как диплом». Студенты инженерных направлений предложили интересные практические решения и успешно защитили проекты.
Второй год подряд ВлГУ входит в топ-вузов по уровню зарплат выпускников экономических направлений. Это говорит о востребованности на рынке труда наших специалистов и о высоком качестве подготовки.
· Начальник управления научно исследовательской деятельности и развития информационных технологий Алексей Кучерик принял участие в VIII форуме регионов Белоруссии и России. Форум проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран. В числе рекомендаций по итогам работы секций - разработка программы фундаментальных научных исследований союзных государств. В структуре документа учтена и научная повестка ВлГУ.