Новости Владимирского госуниверситета имени Столетовых. Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.

Новости Владимирского госуниверситета имени Столетовых. Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.О заметных событиях студенческой жизни расскажет Анастасия Козлова.Анастасия Козлова, студентка ВлГУ:- Доброе утро! Расскажу о самых интересных событиях в жизни Владимирского государственного университета· Поднялись на новую ступень знаний.В этом году из стен вуза выйдет более 1900 выпускников очной формы обучения: бакалавров и магистров. Ребята уже защитили выпускные квалификационные работы и скоро получат дипломы.Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе поздравляет студентов с защитой и желает не останавливаться на достигнутом, идти дальше и открывать перед собой новые границы.Кстати, в этом году некоторые выпускники ВлГУ впервые написали выпускные-квалификационные работы в новом формате «Стартап как диплом». Студенты инженерных направлений предложили интересные практические решения и успешно защитили проекты.Второй год подряд ВлГУ входит в топ-вузов по уровню зарплат выпускников экономических направлений. Это говорит о востребованности на рынке труда наших специалистов и о высоком качестве подготовки.· Начальник управления научно исследовательской деятельности и развития информационных технологий Алексей Кучерик принял участие в VIII форуме регионов Белоруссии и России. Форум проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран. В числе рекомендаций по итогам работы секций - разработка программы фундаментальных научных исследований союзных государств. В структуре документа учтена и научная повестка ВлГУ.