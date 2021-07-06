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<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2021-novye-posobiya-dlya-nepolnyx-semej-i-beremennyx-komu-i-skolko-zaplatyat.html" target="_blank">Новые пособия для неполных семей и беременных: кому и сколько заплатят</a> - Единовременные выплаты на школьников, пособия для неполных семей. Кто и при каких условиях имеет право на субсидии от государства?На эти вопросы ответит наш гость, начальник Управления