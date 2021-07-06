Утром 6 июля пассажирский самолёт Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана исчез в районе пункта назначения. На его борту находились 29 человек, включая шестерых членов ..

Утром 6 июля пассажирский самолёт Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана исчез в районе пункта назначения. На его борту находились 29 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 пассажиров. Что именно произошло с воздушным судном – пока неизвестно.Позже опубликовал список пассажиров и членов экипажа пропавшего рейса. Из числа пассажиров в самолёте находились:Артем Т. 2004 года рождения;Константин Лаптев 1977 года рождения;Ольга Устинова 1988 года рождения;Михаил Кудашкин 1987 года рождения;Петр Аяни 1984 года рождения;Анастасия Попель 1981 года рождения;Александр Каримулин 1979 года рождения;Мария Нестерова 1952 года рождения;Алена Лисичкина 1987 года рождения;Мария Широкова 1999 года рождения;Александр Андрейкин 1977 года рождения;Ольга Андрейкина 1974 года рождения;Ольга Мохирева 1979 года рождения;Евгений Левицкий 1983 года рождения;Иван Сивак 1986 года рождения;Екатерина Поникарова 1990 года рождения;Евгений Нестерук 1986 года рождения;Юрий Столяров 1984 года рождения;Юлия Суровцева 1977 года рождения;Сергей Бояршин 1963 года рождения;Татьяна Майорова 1990 года рождения;Алиса Х. 2014 года рождения.В состав экипажа входили:Рустем Завгаров 1956 года рождения – бортмеханик;Иван Неверов 1990 года рождения – бортоператор;Дмитрий Никифоров 1986 года рождения – командир воздушного судна;Александр Анисимов – второй пилот;Владимир Садиев 1972 года рождения – штурман;Ирина Середа 1982 года рождения – бортпроводник.