Утром 6 июля пассажирский самолёт Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана исчез в районе пункта назначения. На его борту находились 29 человек, включая шестерых членов ..
Утром 6 июля пассажирский самолёт Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана исчез в районе пункта назначения. На его борту находились 29 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 пассажиров. Что именно произошло с воздушным судном – пока неизвестно.
Позже опубликовал список пассажиров и членов экипажа пропавшего рейса. Из числа пассажиров в самолёте находились:
Артем Т. 2004 года рождения;
Константин Лаптев 1977 года рождения;
Ольга Устинова 1988 года рождения;
Михаил Кудашкин 1987 года рождения;
Петр Аяни 1984 года рождения;
Анастасия Попель 1981 года рождения;
Александр Каримулин 1979 года рождения;
Мария Нестерова 1952 года рождения;
Алена Лисичкина 1987 года рождения;
Мария Широкова 1999 года рождения;
Александр Андрейкин 1977 года рождения;
Ольга Андрейкина 1974 года рождения;
Ольга Мохирева 1979 года рождения;
Евгений Левицкий 1983 года рождения;
Иван Сивак 1986 года рождения;
Екатерина Поникарова 1990 года рождения;
Евгений Нестерук 1986 года рождения;
Юрий Столяров 1984 года рождения;
Юлия Суровцева 1977 года рождения;
Сергей Бояршин 1963 года рождения;
Татьяна Майорова 1990 года рождения;
Алиса Х. 2014 года рождения.
В состав экипажа входили:
Рустем Завгаров 1956 года рождения – бортмеханик;
Иван Неверов 1990 года рождения – бортоператор;
Дмитрий Никифоров 1986 года рождения – командир воздушного судна;
Александр Анисимов – второй пилот;
Владимир Садиев 1972 года рождения – штурман;
Ирина Середа 1982 года рождения – бортпроводник.