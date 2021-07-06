Самому первому памятнику Ленину во Владимире – 96 лет. Статую Ильича открыли в начале июля 1925-го года на площади Свободы. Так в советские годы именовалась Соборная площадь. Бронзовую фигура

Самому первому памятнику Ленину во Владимире – 96 лет. Статую Ильича открыли в начале июля 1925-го года на площади Свободы. Так в советские годы именовалась Соборная площадь. Бронзовую фигура «вождя мирового пролетариата» выполнили в полный рост, без головного убора, в пиджаке и жилетке. Хотя изначально же на этом постаменте находился памятник Александру II. Но пришла