Площадь захламлённой территории составила 2162 квадратных метра.

В августе 2020 года Россельхознадзор выявил загрязнение угодий площадью 2162 квадратных метра. Участок в Ковровском районе был захламлён строительным мусором, в почве нашли превышение токсикантов по трём показателям.В октябре владельцев сельхозземель оштрафовали - на 20 тысяч рублей каждого. В адрес собственников направили досудебную претензию о необходимости рекультивировать участок и возместить вред окружающей среде. Требования ведомства были проигнорированы. Надзорный орган подал иск в суд.Теперь в трёхмесячный срок хозяева сельхозугодий должны разработать проект и провести рекультивацию. Если они не исполнят решение суда, то распрощаются с землёй.