Прошел всю Великую Отечественную, освобождал Берлин, закончил войну в Чехословакии. Ковровчанин Павел Ранжев участвовал во многих военных операциях, не раз рисковал жизнью. За что получил высокое звание Герой Советского Союза. Чтобы люди не забыли Павла Константиновича Ранжева, его дочь решила написать книгу об отце. Репортаж Веры Куликовой.

Прошел всю Великую Отечественную, освобождал Берлин, закончил войну в Чехословакии. Ковровчанин Павел Ранжев участвовал во многих военных операциях, не раз рисковал жизнью. За что получил высокое звание Герой Советского Союза. Чтобы люди не забыли Павла Константиновича Ранжева, его дочь решила написать книгу об отце. Репортаж Веры Куликовой.Встречу дочь Героя Советского Союза назначает на Аллее Славы. Пятая стела справа. Обелиск Павлу Ранжеву. Фронтовика не стало в тысяча девятьсот семьдесят седьмом. Валентина Лисина по-прежнему рассказывает отцу новости о детях, внуках, правнуках. Самого младшего из них - Павла - назвали в честь прадеда. Образ отца оживёт и на страницах книги, которую пишет Валентина Павловна.Валентина Лисина, дочь Героя СССР Павла Ранжева:- Добрый, веселый, все время улыбался, с утра пел песни того времени, которые мальчишьи. Ему в войну было 23 года! И уже после войны в Коврове он пел песню: "Парень я молодой, а хожу я с бородой!"Павла Ранжева призвали в армию в тридцать девятом. Срочную проходил на Дальнем Востоке. Там и застала война. Осенью сорок первого года телефониста-связиста перебросили на Западный фронт. Бои под Тулой, окружение. 2 года спустя Павел Константинович сражается на Волховском фронте. Участвует в прорыве блокады Ленинграда. В числе связистов отличается в боях. Ранжева отправляют на учебу в Орловское бронетанковое училище. В июне 44-ого года лейтенант - уже на Первом Украинском. Командир тяжелого танка. Освобождает от фашистов Западную Украину, Польшу. О том тяжелом времени Герой Советского Союза Ранжев вспоминал вместе с механиком экипажа. Они встретились спустя 30 лет после Великой Победы.Валентина Лисина, дочь Героя СССР Павла Ранжева:- Они по несколько дней воевали не спавши! И он привязывал ноги водителя к педалям, чтобы не уснул. Если встанет, убьют сразу, подобьют, и тогда, если вдруг подобьют, он не сможет вовремя отвязаться - сгорит! И вот это они вспоминали, ну и ревели.В 45-м лейтенант штурмует Берлин, потом участвует в боях в столице Германии. Лишь один эпизод из боевой жизни Павла Ранжева. Достойный экранизации. На Кайзер- аллее заглох подбитый немцами советский танк.Валентина Лисина, дочь Героя СССР Павла Ранжева:- Снайперы с каждого чердака, из каждого окна автоматчики, из канализационных люков фаустники. А танку перебило гусеницу. Экипаж цел, а танк не может двигаться. И вдруг на площадь выезжает инвалидная коляска. В ней мужчина в темных очках, в шляпе - цилиндр, во фраке.Замолкли все. Наши и немцы. Инвалид объехал этот танк. И вдруг – бац - и нету танка на площади! А он быстренько накинул крюк на трос и выдернул другим танком с площади. И инвалид исчез. Это был мой отец!В июне 45-го лейтенант Ранжев получит звание Героя Советского Союза. Вместе с золотой звездой ему вручат и Почетную грамоту. В которой напишут: за проявленную смекалку. А потом будет Пражская операция. Командира ранят в грудь. От смерти Павла Константиновича спасет Орден Красной Звезды. Награда за Сандомирско-Силезскую операцию.Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».