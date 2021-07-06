Секретами семейного счастья делятся майор внутренней службы Виктория Жарова и её супруг Александр, которые в этом году отметят атласную свадьбу.

Накануне Дня семьи, любви и верности сотрудники органов внутренних дел Владимирской области присоединились к онлайн акции #РомашковоеСчастье – фотопроекту, в рамках которого делятся секретами семейного счастья.О любви, верности и семье бесконечно могут рассказывать Виктория и Александр Жаровы из Вязниковского района. За без малого 24 года совместной жизни супруги поняли истинное значение этих определений.Майор внутренней службы Виктория Викторовна Жарова почти 20 лет служит в органах внутренних дел. Последние шесть – в должности начальника ОДиР ОМВД России по Вязниковскому району. Строгая на службе, дома она заботливая жена для супруга, который для неё верная поддержка и надежная опора на протяжении всей совместной жизни.Вместе с Александром они вырастили сына Юлия, который учится в Нижегородском государственном университете.- Универсального секрета счастья, наверное, не существует, - говорят Жаровы, - для каждого он свой. Наше счастье создано из взаимопонимания, умения поддержать, направить и каждому члену семьи всегда давать уверенность в том, что он любим.