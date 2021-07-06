Злоумышленник, находясь в одном из банков города, заметил женщину, которая сняла со счета крупную сумму наличных...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали 64-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в краже денежных средств у женщины.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в одном из банков города, заметил женщину, которая сняла со счета крупную сумму наличных. Он подошел к ней на улице, показал якобы найденный им кошелек и предложил поделить деньги, лежащие внутри. В этот момент к ним подошел второй мужчина и потребовал показать карманы и содержимое сумки, так как, по его словам, у него пропал кошелек. Растерявшись, женщина выполнила требования и передала ему свой паспорт. Тот проверил документ, вернул обратно, после этого мужчины ушли в неизвестном направлении, а заявительница обнаружила пропажу 34 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в столичном аэропорту, когда он планировал улететь к себе на родину в один из регионов России. Похищенными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.СО ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможного соучастника, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18