Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов пойти на крайние меры, чтобы доказать свою легитимность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов пойти на крайние меры, чтобы доказать свою легитимность.Политолог Дмитрий Болкунец заявил, что глава республики может в скором времени развязать конфликт с одной из европейских стран, например, устроить диверсию на границе с Литвой. По словам эксперта, в таком случае Александр Лукашенко будет обвинять соседей в том, что "они хотели перейти границу".Болкунец напомнил, что еще во время августовских протестов президент запугивал собравшихся в центре Минска граждан самолетами НАТО. Лукашенко утверждал, что Альянс намерен отобрать территории у Белоруссии. "Он живет войной, и эта война живет у него в голове", – цитирует эксперта "Лента.ру".Недавно "Дни.ру" рассказали о реакции главы страны на новые экономические санкции Европейского союза. Ограничения коснулись белорусского экспорта нефтепродуктов и калийных одобрений. В объединении пояснили, что пошли на такой шаг из-за многочисленных нарушения прав человека в республике.Александр Лукашенко в свою очередь . Лидер подчеркнул, что ограничения были введены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. По мнению политика, это плевок не только в сторону приличий, но и народа, пострадавшего от фашизма.Президент добавил, что санкции ЕС против Белоруссии – это шантаж и беззаконие в международном масштабе. Александр Лукашенко обратил внимание, что подобные действия публично осуждаются в документах ООН и других организаций.