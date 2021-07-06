Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко подал иск против президента Украины Владимира Зеленского.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подал иск против президента Украины Владимира Зеленского.Поводом для судебных разбирательств стала публикация в Сети аудиозаписей переговоров экс-президента Петра Порошенко с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Они обсуждают нелегальную покупку угля с шахт Донбасса в 2014-2016 годах, приватизацию имущества, а также связи с Россией.Представители лидера "Европейской солидарности" потребовали, чтобы СМИ представили записи в полном объеме. На своей странице в "Фейсбуке" адвокат Игорь Головань заявил, что журналисты подвергли аудио серьезной обработке, и потому установить, подлинные они или нет, пока нельзя. Юрист подчеркнул, что публикация пленок является акцией Зеленского против Порошенко.Ранее глава Украины назвал действия своего предшественника и представителя "Оппозиционной платформы" государственной изменой. Он пояснил, что Петр Порошенко и Виктор Медведчук попытались обогатиться за счет войны в Донбассе и нежелании предыдущей администрации защищать интересы страны в вооруженном конфликте.В середине июня стало известно о том, что бывший глава Украины подал в суд на известного телеведущего Дмитрия Гордона. Чем именно журналист разозлил Петра Порошено, Вы узнаете из .