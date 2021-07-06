Администрация Меленковского района не согласовала проект возведения предприятия.

Администрация Меленковского района отказала инвесторам в строительстве завода по производству меприна и битума в деревне Левино. Об этом сообщила местная газетаРанее жители деревни высказались против появления предприятия. Во время общественных слушаний, которые состоялись 24 июня, они просили не выдавать разрешение на начало работ.Предприниматели обещали людям заняться развитием инфраструктуры, создать новые рабочие места и заверили в безопасности нового производства, но селян их доводы не убедили.Как сообщили в пресс-службе администрации района, исходя из норм законодательства и основываясь на результатах «публички», власти направили «БитуМакс-Природа» письмо с отказом.Однако селяне уверены, что компания постарается ещё раз согласовать возведение новых цехов.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации и будет информировать читателей об изменениях. Следите за нашими публикациями.