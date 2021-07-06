Во владимирском Белом доме прошло совещание по поводу восстановления прав обманутых дольщиков.

Заявили на межведомственном совещании по вопросам реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Его провел первый замгенерального прокурора Александр Буксман по видеосвязи.Сейчас в региональном реестре проблемных объектов - 8 многоквартирных домов. 380 семей не могут въехать в свои квартиры. По информации пресс-службы Белого дома, создан план-график , согласно которому принимаются меры по восстановлению прав обманутых дольщиков. В июне создан региональный Фонд защиты прав граждан.Он должен заключить соглашение с федеральным Фондом, что позволит получить федеральное финансирование. Пока Фондом планируются к реализации два объекта – на улице Музейной во Владимире и на улице Пролетарской в Покрове.Список проблемных объектов во Владимире:- дома №№17 и 31 по ул. Верезинская ( ООО «Вертикаль»)-ул. Музейная, д.13 ( ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания»-мкр. Коммунар, ул. Центральная, д.19 ( ООО «Система»)-мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д.1-б ( ООО «РостСтройИнвест»)-мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, д.17 (застройщик ООО «Импэкс»)-ул. Мира, «Вишня-парк» ( ООО СК «Транш»)в Покрове : ул. Пролетарская ( ООО «Виста»))Фото: