Один из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня - сбережение здоровья. Именно поэтому в регионе очень востребован проект общественной организации «Милосердие и порядок» «Передвижные центры здоровья». Медицинские комплексы работают для жителей Владимирской области более пяти лет. Подробности – в нашем сюжете.

Один из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня - сбережение здоровья. Именно поэтому в регионе очень востребован проект общественной организации «Милосердие и порядок» «Передвижные центры здоровья». Медицинские комплексы работают для жителей Владимирской области более пяти лет. Подробности – в нашем сюжете.Уже более 228 000 наших земляков получили бесплатные консультации специалистов из областного центра. Недавно медицинский комплекс приехал в Судогду. Необходимые обследования прошли сотрудники Судогодского молочного завода.Дмитрий Афонин, заместитель генерального директора ОАО «Судогодский молочный завод»:- Наше акционерное общество существует с 91-года, на данный момент у нас трудится 198 человек персонала. Рабочий персонал очень загружен, очень часто нет времени посетить больницу, а вот такие передвижные центры очень удобно, доступно. Очень важно, что есть такая возможность приехать именно на предприятие. Передвижные центры здоровья на самом деле очень важный проект и мы обязательно продолжим наше сотрудничество.Очень важно следить за своим здоровьем и вовремя посещать необходимых врачей.Татьяна Кузьмина, сотрудник ОАО «Судогодский молочный завод»:- Мы, конечно, были очень рады, что передвижной центр может приехать к нам на территорию. И сотрудники, наши работники без очереди, бесплатно прошли обследования. И мы восприняли это очень радостно. Проект «Передвижные центры здоровья» он действительно важен.Прием сотрудников сегодня проводят кардиолог и специалисты УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.Марина Бровцева, специалист УЗИ:- Ультрозвуковое исследование довольно молодой вид исследования. Он продолжает развиваться. Этот метод хорош тем, что он неинвазивный, проводится довольно быстро и довольно-таки информативный метод исследования. Пациент пройдя обследование получает заключение. Может также получить некоторые рекомендации от врача УЗИ. И далее он идет к нужному ему специалисту.Все подробности о выездах медицинских комплексов вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.