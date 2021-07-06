Они стали доступнее.
В сегменте до 10 000 рублей лидируют Huawei Freebuds 4i, слабое место которых – недостаточно мощный аккумулятор. JBL Tune 510BT – лучший выбор в сегменте до 3000 рублей. Среди накладных моделей оптимальным выбором может стать Sennheiser HD 250BT. Тем же, кто хочет получить эффективное шумоподавление, следует присмотреться к JBL Live Pro+.
Программа испытаний разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. Результаты веерного исследования одновременно доведены до сведения потребителей в нескольких странах организациями, аналогичными Роскачеству.
Полные результаты исследования смотрите .
Рейтинг беспроводных наушников 2021 г. (до 10 000 рублей)
Модель
Форм-фактор
Качество звука (макс. 5)
Удобство (макс. 5)
Батарея (макс. 5)
Общий балл (макс. 5)
Huawei Freebuds 4i
Вставные
3,37
2,74
0,74
3,35
JBL Live Pro+
Вставные
2,66
2,79
0,58
3,13
Sennheiser HD 250BT
Накладные
2,92
2,31
3,11
3,10
JBL Live 660NC
Полноразмерные
2,51
3,17
4,84
3,07
Sony WI-H700 h.ear in 2 Wireless
Вставные
2,85
2,58
0,81
2,98
Sennheiser HD 250BT - модель средней цены 5500 рублей - имеет поддержку основных продвинутых кодеков: AAC , SBC , aptX и aptX LL. Приложение для смартфона интуитивно понятное. Отличное качество звука: ярко выраженный бас, доминантные высокие частоты, хорошая детализация, хотя иногда не хватает драйва и глубины. Автономной работы хватает более чем на сутки: 26 часов. Невысокая цена накладывает ограничения – нет активного шумоподавления, чехла в комплекте, и наушники не складываются. Ободок тугой, но посадка достаточно комфортна
Лучшие беспроводные наушники для Iphone эконом-сегмента
Модель
Форм-фактор
Качество звука (макс. 5)
Удобство (макс. 5)
Батарея (макс. 5)
Общий балл (макс. 5)
Huawei Freebuds 4i
Вставные
3,37
2,74
0,74
3,35
JBL Live Pro+
Вставные
2,66
2,79
0,58
3,13
Sennheiser HD 250BT
Накладные
2,92
2,31
3,11
3,10
JBL Live 660NC
Полноразмерные
2,51
3,17
4,84
3,07
Sony WI-H700 h.ear in 2 Wireless
Вставные
2,85
2,58
0,81
2,98
Лучшие беспроводные наушники до 3000 рублей
Недорогие JBL Tune 510BT – накладные наушники закрытого типа с несъемными амбушюрами и пластиковым корпусом. Они достаточно прочные, а чаши поворачиваются на 90 градусов, поэтому их можно складывать и переносить не только на шее. Управление воспроизведением осуществляется при помощи механических клавиш, которые находятся на правой чаше. Приятный бонус - возможность переключаться между двумя устройствами.
JBL Tune 510BT могут проработать без подзарядки 2 суток. А вот качество звука здесь чуть ниже среднего. Мало басов, вокал слишком тонкий, каждый инструмент звучит как будто отдельно, не сливаясь в общее целое. При просмотре сериалов речь иногда становится невнятной. Кроме того, некоторым экспертам наушники сильно сдавливали уши.
Как выбрать бюджетные беспроводные наушники?
Станислав Полубинский, директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества:
«В первую очередь подумайте, где и с каким устройством вы будете использовать наушники. Это поможет определиться, беспроводные или проводные наушники вам нужны. Второй важный этап – решить, какой форм-фактор подойдет для ваших целей. Наушники делятся на вставные (вкладыши или внутриканальные), накладные или полноразмерные, а также с костной проводимостью звука. У каждого из этих типов есть свои достоинства и недостатки. А если позволяет бюджет, можно подумать, какие дополнительные функции вам могут понадобиться: сенсорное управление, активное шумоподавление, защита от влаги, гарнитура и т. д. Многие производители теперь даже на недорогие модели добавляют функции, которые ранее были привилегией наушников премиум-класса».
Рейтинги наушников с лучшим шумоподавлением и другие детали исследования смотрите .