Они стали доступнее.

В сегменте до 10 000 рублей лидируют Huawei Freebuds 4i, слабое место которых – недостаточно мощный аккумулятор. JBL Tune 510BT – лучший выбор в сегменте до 3000 рублей. Среди накладных моделей оптимальным выбором может стать Sennheiser HD 250BT. Тем же, кто хочет получить эффективное шумоподавление, следует присмотреться к JBL Live Pro+.Программа испытаний разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. Результаты веерного исследования одновременно доведены до сведения потребителей в нескольких странах организациями, аналогичными Роскачеству.Полные результаты исследования смотрите .Рейтинг беспроводных наушников 2021 г. (до 10 000 рублей)МодельФорм-факторКачество звука (макс. 5)Удобство (макс. 5)Батарея (макс. 5)Общий балл (макс. 5)Huawei Freebuds 4iВставные3,372,740,743,35JBL Live Pro+Вставные2,662,790,583,13Sennheiser HD 250BTНакладные2,922,313,113,10JBL Live 660NCПолноразмерные2,513,174,843,07Sony WI-H700 h.ear in 2 WirelessВставные2,852,580,812,98Sennheiser HD 250BT - модель средней цены 5500 рублей - имеет поддержку основных продвинутых кодеков: AAC , SBC , aptX и aptX LL. Приложение для смартфона интуитивно понятное. Отличное качество звука: ярко выраженный бас, доминантные высокие частоты, хорошая детализация, хотя иногда не хватает драйва и глубины. Автономной работы хватает более чем на сутки: 26 часов. Невысокая цена накладывает ограничения – нет активного шумоподавления, чехла в комплекте, и наушники не складываются. Ободок тугой, но посадка достаточно комфортнаЛучшие беспроводные наушники для Iphone эконом-сегментаМодельФорм-факторКачество звука (макс. 5)Удобство (макс. 5)Батарея (макс. 5)Общий балл (макс. 5)Huawei Freebuds 4iВставные3,372,740,743,35JBL Live Pro+Вставные2,662,790,583,13Sennheiser HD 250BTНакладные2,922,313,113,10JBL Live 660NCПолноразмерные2,513,174,843,07Sony WI-H700 h.ear in 2 WirelessВставные2,852,580,812,98Лучшие беспроводные наушники до 3000 рублейНедорогие JBL Tune 510BT – накладные наушники закрытого типа с несъемными амбушюрами и пластиковым корпусом. Они достаточно прочные, а чаши поворачиваются на 90 градусов, поэтому их можно складывать и переносить не только на шее. Управление воспроизведением осуществляется при помощи механических клавиш, которые находятся на правой чаше. Приятный бонус - возможность переключаться между двумя устройствами.JBL Tune 510BT могут проработать без подзарядки 2 суток. А вот качество звука здесь чуть ниже среднего. Мало басов, вокал слишком тонкий, каждый инструмент звучит как будто отдельно, не сливаясь в общее целое. При просмотре сериалов речь иногда становится невнятной. Кроме того, некоторым экспертам наушники сильно сдавливали уши.Как выбрать бюджетные беспроводные наушники?Станислав Полубинский, директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества:«В первую очередь подумайте, где и с каким устройством вы будете использовать наушники. Это поможет определиться, беспроводные или проводные наушники вам нужны. Второй важный этап – решить, какой форм-фактор подойдет для ваших целей. Наушники делятся на вставные (вкладыши или внутриканальные), накладные или полноразмерные, а также с костной проводимостью звука. У каждого из этих типов есть свои достоинства и недостатки. А если позволяет бюджет, можно подумать, какие дополнительные функции вам могут понадобиться: сенсорное управление, активное шумоподавление, защита от влаги, гарнитура и т. д. Многие производители теперь даже на недорогие модели добавляют функции, которые ранее были привилегией наушников премиум-класса».Рейтинги наушников с лучшим шумоподавлением и другие детали исследования смотрите .