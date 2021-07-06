Роспотребнадзор ввел новые правила для россиян, прибывающих из-за границы. С 7 июля будет отменено обязательное ПЦР-тестирование для граждан, привитых от коронавируса (за последний год) или ..

Роспотребнадзор ввел новые правила для россиян, прибывающих из-за границы. С 7 июля будет отменено обязательное ПЦР-тестирование для граждан, привитых от коронавируса (за последний год) или переболевших (за последние полгода).Остальным же при возвращении не нужно будет проходить двойное тестирование. Им достаточно будет сдать один тест в течение трех дней с момента прибытия в страну. До получения результатов лабораторного исследования граждане должны самоизолироваться.