Организовываем политические шоп туры по Украине.
В наличии:
1. Опозиционный "Геть владу". Переезд до Киева из западных областей за свой счет, может доберетесь, билеты выкуплены до 12 декабря. Для восточных областей организованные поездки "Прочь с Донбаса", бесплатные. Проживание и питание для всех бесплатное на Майдане, возле ЦИК, у Дворца Президента.
2.Экстрим туры. Направления Восток-Запад, Запад-Восток. Проезд, проживание, питание бесплатно, полное медицинское страхование. Туристов с Запада оденем в оранжевые накидки и поселим в палатке в Донецке на центральной пплощади. Туристов с Востока оденем в голубые накидки и поселим во Львове на цетральной площади.
3. Элит туры. Чартерные рейсы из Борисполя на 12 декабря. Направления Москва, Нью-Йорк и т.д. Все м
еще анекдот!