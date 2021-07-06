Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется.

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется.Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, сообщает .Теперь те, кто не болел COVID-19 или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трех дней после прибытия в страну. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции."При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", — говорится в тексте постановления.