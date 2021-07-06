Россияне массово пожаловались на некорректные платежки за ЖКХ.

Россияне массово пожаловались на некорректные платежки за ЖКХ.Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов сообщил, что такие случаи были зарегистрированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов. По его словам, россияне получают платежки за ЖКХ с долгами, которые уже погашены или не существовали вовсе.В разговоре с изданием "Известия" Сохранов отметил, что причины этого могут быть разными. Например, недобросовестные управляющие компании могут специально увеличивать суммы для того, чтобы закрывать свои небалансы. Эксперт добавил, что такая ситуация также может быть следствием банального сбоя в системе.Генеральный директор ПАО "ГИТ" Сергей Минко порекомендовал всем россиянам, которые заметили ошибку в документе, обратиться в расчетный центр или управляющую компанию. Если же этого будет недостаточно, то в таком случае нужно требовать сверки и перерасчетов, подчеркнул специалист.Как уточнил Минко, чаще всего появление некорректных платежек за ЖКХ связано с техническими ошибками в системе. Специалист пояснил, что сегодня активно ведется цифровизация системы, включая расчетов, что нередко приводит к появлению некорректных данных в документах.Ранее "Дни.ру" рассказали, что управляющие компании могут включать новую строку в платежки за ЖКХ без ведома собственников. Как не попасться на удочку мошенников, Вы узнаете из .