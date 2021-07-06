Росстат представил данные по промышленному производству за пять месяцев этого года. Костромская область – в числе регионов-лидеров по росту индекса. По данным Росстата, за январь-май рост ..

Росстат представил данные по промышленному производству за пять месяцев этого года. Костромская область – в числе регионов-лидеров по росту индекса.По данным Росстата, за январь-май рост промышленного производства в среднем по стране составил 3,2%. Регионы демонстрируют различную динамику – от уверенно положительной до значительных отрицательных значений.Так, спад производства зафиксирован в 23 регионах, в том числе, в промышленно развитых центрах.Костромская область по итогам пяти месяцев демонстрирует уверенный рост индекса промышленного производства. Показатель региона в семь раз выше среднероссийского – 122,7%.Как сообщили в департаменте экономического развития Костромской области, по итогам пяти месяцев в регионе увеличились в 2,1 раза объемы обеспечения электрической энергией, газом и паром, объемы выпуска продукции в обрабатывающих производствах выросли на 9,7%.Среди обрабатывающих производств лидерами роста стали предприятия по выпуску мебели, лекарственных средств и материалов, напитков, изделий из дерева и пробки.За пять месяцев в Костромской области в сравнении с аналогичным периодом прошлого гола в 5,8 раз выросло производство спецодежды, в 2,6 раза – электроэнергии, в 1,9 раза – товарного бетона, в 1,8 раза – трикотажных и вязанных изделий, в 1,5 раза – перевязочных материалов, на 33,82% выросло производство ювелирных изделий из золота.