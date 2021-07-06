29 июня 2021 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Сарыгин дал интервью специальному ..

29 июня 2021 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Сарыгин дал интервью специальному корреспонденту службы информационных теле- и радиопрограмм Филиала ВГТРК «ГТРК Владимир» Ольге Романовой.В качестве основной темы интервью была выбрана тема вступления в силу Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а точнее «гаражная амнистия».В ходе выступления руководитель Управления отметил, что закон вступает в силу с 01 сентября 2021 года и будет направлен на упрощение порядка регистрации прав на гаражи.Алексей Сарыгин подчеркнул: «Основными целями принятия указанного закона является, в первую очередь, повышение степени защиты прав и законных интересов граждан, а также снижение риска невозможности учета существующих прав при проведении ряда публичных процедур, таких как, к примеру, при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд».Руководитель Управления также обратил внимание на то, какие гаражи попадут под действие «гаражной амнистии», уточнив, что положения данного закона распространяются на гаражи, построенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 декабря 2004 года; являющиеся капитальными строениями (имеющие прочную связь с землей); а также не признанные самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.При этом действие «гаражной амнистии» распространяется не только на владельцев гаражей, соответствующих указанным выше критериям, но также на их наследников либо граждан, которые приобрели данный гараж.Кроме того, гаражами признаются одноэтажные гаражи, которые блокированы общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании или сооружении.Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области также отметил, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, если:- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у кооператива (организации) по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение. Данные положения полежат применению также в случае, если гаражный кооператив, членом которого являлся гражданин, прекратил существование.Региональные органы власти наделены полномочиями по определению дополнительного перечня документов, на основании которых гражданин может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии».Данным законом урегулированы вопросы использования гражданами земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.В завершении Алексей Сарыгин отметил, что Росреестром разработаны Методические рекомендации для граждан по применению Закона о «гаражной амнистии». Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов, составлены полезные советы для граждан. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы.Ознакомиться с ними каждый желающий может в региональном блоке официального сайта Росреестра в разделе «Пресс-центр» - «Новости» (пресс-релиз от 15.06.2021) перейдя по .Также Методические рекомендации доступны по ссылке в шапке профиля в официальном аккаунте Инстаграм Управления: rosreestr_33.