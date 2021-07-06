За 12 лет супружеской жизни майор полиции Татьяна Алакина и её супруг Алексей поняли, что чувство юмора – один из элементов фундамента семейного счастья.

Инспектор по исполнению административного законодательства МО МВД России «Гусь-Хрустальный» майор полиции Татьяна Алакина и её супруг Алексей вместе уже 12 лет. Воспитывают дочку Софию. Секрет своего семейного счастья они связывают с умением шутить.- С первых дней знакомства поняли, что с юмором дружим оба. Знаем, где и как можно что-то меткое вставить или подметить, чтобы у окружающих появилась улыбка на лице. Всегда трепетно относимся к шуткам в сторону друг друга. Важно, чтобы вторая половинка радовалась, а не обижалась. Способность с юмором относиться к некоторым жизненным сложностям – один из важнейших элементов фундамента семейного счастья, - говорят Алакины.