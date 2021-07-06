В Белом доме ждут результатов проверки для принятия решений.
Владимир Сипягин во время поездки в Суздальский район рассказал журналистам, что в работе замгубернатора Аркадия Боцан-Харченко выявлен ряд нарушений.
Губернатор сообщил, что администрация Владимирской области уведомила о них правоохранительные органы. В Белом доме ждут результатов проверки для принятия решений.
Он отметил, что у него лично нет претензий к Аркадию Александровичу.
«Результаты проверки и последствия доведём до СМИ», - подчеркнул Владимир Владимирович.