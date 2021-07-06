Летом наш постоянный спутник - солнце.

О пользе и вреде солнечного воздействия на кожу и организм в целом рассказала врач высшей квалификационной категории, заведующий клинико-диагностическим отделением кожно-венерологического диспансера Владимирской области Светлана Асташина.Солнце - источник света, тепла и жизни на Земле.Однако длительное пребывание на солнце может вызвать солнечные ожоги, солнечный эластоз (патологические изменения кожи), предопухолевые и опухолевые поражения кожи.О солнечных ожогах знают не понаслышке, но вот о том, что солнечные лучи вызывают фотостарение кожи, задумываются не все. Часто у лиц старшего возраста наблюдается увядание кожи (утолщение, бугристость, желтоватый оттенок, грубая микротекстура и пр.), крапчатая пигментация (множественные коричневые пятнышки). Это и есть фотостарение.Самая злокачественная опухоль кожи, связанная с воздействием солнечных лучей, - меланома. Это агрессивно протекающая злокачественная опухоль кожи, способная к метастазированию в любые органы. Ежегодно в мире диагностируют свыше 232 тыс. новых случаев заболевания меланомой.Установлена прямая зависимость между наличием признаков фотостарения на коже пациента и риском развития меланомы.К сожалению, на приёме у врача часто диагностируют уже запущенные случаи меланомы. 25% заболевших не удаётся спасти именно из-за позднего выявления, в России эта цифра доходит до 40%. При ранней диагностике заболевание излечимо в 90% случаев.Меланома может возникнуть на любом участке кожи. Первый важный клинический признак, позволяющий заподозрить меланому, - симптом «гадкого утенка», когда одно образование на коже отличается от всех остальных. К признакам также относятся изменение размера, очертаний, цвета, появление участка утолщения, появление зуда или боли в существующей либо новообразовавшейся родинке, появление пигментированных образований.Если есть такие признаки, обязательно обратитесь к врачу!Соблюдайте простые правила защиты от воздействия ультрафиолетового излучения и наслаждайтесь летними днями.1. Ограничьте время пребывания на солнце в полдень.2. Стремитесь быть в тени.3. Надевайте защитную одежду, например, широкополые шляпы, прикрывающие глаза, лицо и шею. Тень и ношение одежды обеспечивают лучшую защиту от солнца, чем нанесённые солнцезащитные средства.4. Используйте солнцезащитные очки с боковыми панелями, обеспечивающие защиту от УФ-А и УФ-В на 99%-100%.5. Регулярно наносите на незащищённые одеждой участки кожи солнцезащитные средства широкого спектра с фактором солнечной защиты (SPF) 30+.6. Не рекомендуется искусственный загар. Солярии и лампы следует использовать только под медицинским наблюдением.Будьте здоровы!Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.