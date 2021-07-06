Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о хищении металлического кабеля на сумму более 250 тысяч рублей. Работник предприятия в течение месяца снимал металлические элементы, демонтировал их и похищал, чтобы сдать в пункт приема.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о хищении металлического кабеля на сумму более 250 тысяч рублей.Работник предприятия в течение месяца снимал металлические элементы, демонтировал их и похищал, чтобы сдать в пункт приема.В конце мая текущего года в Муромский отдел МВД России обратились представители одного из местных предприятий, сообщившие об хищении металлического кабеля. Элемент применяется для обслуживания тепловых завес, эксплуатируемых в зимнее время.Полицейские при содействии сотрудников предприятия установили подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что, работая на предприятии, в течение мая неоднократно снимал металлический кабель, деформировал его, чтобы уменьшить размер, и выносил с территории. Затем сдавал в пункт приема лома.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в общей сложности, злоумышленник похитил более 125 метров кабеля на сумму свыше 250 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.Фото автора :