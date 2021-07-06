Фигурант уголовного дела в подъезде дома на Печорской улице применил к 25-летней девушке физическую силу, душил ее, нанес телесные повреждения, после чего изнасиловал...

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по СВАО и ОУР ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы задержан 28-летний мужчина по подозрению в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Предварительно установлено, что фигурант уголовного дела в подъезде дома на Печорской улице применил к 25-летней девушке физическую силу, душил ее, нанес телесные повреждения, после чего изнасиловал. Также мужчина потребовал перевести ему денежные средства в размере 30 тысяч рублей. После того, как потерпевшая перевела средства на счет, мужчина вышел из подъезда и скрылся с места происшествия. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Стандартной улице. Им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.Пресс-служба УВД по СВАО8(495) 616-06-29