Прокуроры направили в суд уголовное дело о незаконной охоте. Как установило следствие, в марте 2021 года охотник приехал в лес Судогодского района. Специального разрешения на отстрел диких

Прокуроры направили в суд уголовное дело о незаконной охоте. Как установило следствие, в марте 2021 года охотник приехал в лес Судогодского района. Специального разрешения на отстрел диких копытных животных у него не было. Из своего нарезного карабина мужчина застрелил самку лося. Злоумышленник снял шкуру с лосихи и приготовился разделывать тушу, но не успел – его