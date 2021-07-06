Во Владимирской области подвели итоги основного государственного экзамена по математике.

Во Владимирской области подвели итоги основного государственного экзамена по математике.12396 выпускников общеобразовательных организаций Владимирской области приняли участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике.В 2021 году выпускники 9 классов проходили итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены по выбору для девятиклассников в этом году были отменены. Вместо них школьники написали контрольные.Математику необходимо сдать для перевода в 10 класс, получения аттестата об основном среднем образовании, а также для приёма в учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы).В этом году по итогам ОГЭ по математике 4171 школьников области получили отличную и хорошую оценку (примерно треть от общего количества). Самое высокое качество подготовки показали выпускники Судогодского района, Владимира и Коврова.Дополнительный этап для участников ОГЭ по математике, имеющих неудовлетворительный результат, состоится 6 сентября. В нём примут участие 700 человек (3,4 процента от общего числа выпускников 2021 года).Фото автора Louis Bauer: Pexels