На здании владимирского «Красного Креста» активисты Молодёжной думы при Законодательном Собрании открыли памятную доску известному хирургу Гавриилу Даниловичу Контору. В мероприятии ..

На здании владимирского «Красного Креста» активисты Молодёжной думы при Законодательном Собрании открыли памятную доску известному хирургу Гавриилу Даниловичу Контору.В мероприятии участвовал вице-спикер ЗС Роман Кавинов.- Тут есть табличка, которая гласит «Режим работы - круглосуточно». Именно так работали и в годы войны, и в мирные годы хирурги, врачи «Красного Креста». Не просто работали, а с полной самоотдачей, самоотверженностью помогали жителям Владимирской области. Я уверен, что эта мемориальная доска, которая появилась сегодня на стене «Красного Креста», безусловно, будет на такую работу мотивировать врачей и впредь. Искренние слова признательности всем, кто этот проект придумал и реализовал, - так открыл торжественное мероприятие вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.Гавриил Данилович Контор возглавлял хирургическое отделение «Красного Креста» с 1943 года до самого конца своей жизни - 1957 года. О его мастерстве ходили легенды. На его счету сотни успешных операций, многие из которых до сих пор считаются уникальными.Инициатором установки памятной доски стал владимирский писатель Альберт Карышев, которого Гавриил Контор в детстве смог спасти от тяжёлой болезни. Идею подхватили члены Молодёжной Думы при ЗС.Торжественному открытию доски предшествовала почти двухлетняя подготовительная работа. Это не первый проект, над которым Молдума работает вместе с Альбертом Карышевым - до этого писатель активно участвовал в акции «Литературная губерния».- Хочется сказать огромное спасибо нашим старшим коллегам, депутатам Законодательного Собрания, за поддержку, которую нам оказали. Очень важно для молодёжи, для каждого жителя Владимира сохранить память об этом великом хирурге, - сказал председатель Молодёжной думы Максим Быстров.Доску установили в рамках патриотического проекта Молдумы «Знаю. Помню. Дорожу...». Его цель - напомнить землякам о великих людях России и об их достижениях. Так, на владимирских школах уже появились граффити с изображениями Александра Пушкина и летчика-испытателя Ивана Жукова.