Пройдёт малая вечерня с акафистом, Всенощное бдение и литургия.

В Муроме в День семьи, любви и верности состоится малая вечерня с акафистом, Всенощное бдение и литургия.Завтра, 7 июля, в 14:00 в Свято-Троицком женском монастыре пройдёт малая вечерня с акафистом. На 17:00 намечено Всенощное бдение в Свято-Троицком женском монастыре, Свято-Вознесенском кафедральном соборе, Спасо-Преображенском и Свято-Благовещенском мужских монастырях.В День святых Петра и Февронии в 4:30 в Свято-Троицком женском монастыре начнётся Божественная Литургия с молебном. По её окончанию священнослужители благословят пары, желающие вступить в брак.«Мероприятия состоятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», - подчеркнули в Муромской епархии.Напомним, что из-за третьей волны коронавируса массовые мероприятия в Муроме были