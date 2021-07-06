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<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2021-v-efire-radio-rossiya-vladimir-sostoyalsya-razgovor-o-problemax-trudogolikov-stresse-i-otdyxe.html" target="_blank">В эфире Радио Россия. Владимир состоялся разговор о проблемах трудоголиков, стрессе и отдыхе</a> - У работы и хобби есть свои последствия. Насколько важно сильно не увлекаться и тем, и другим? Как соблюдать меру и какие могут быть последствия для тех, кто её не знает? Ответы на эти вопросы вы получите во фрагменте эфира Ольги Романовой на Радио Россия. Владимир.