Совсем немного осталось до открытия летних Олимпийских игр в Токио. Владимирскую область представят 11 атлетов. И прямо сейчас смотрите репортаж наших костромских коллег с набережной Волги - о спортивном празднике. Там зажгли олимпийский огонь - его посвятили предстоящей летней олимпиаде. Костромичей, желающих присоединиться к празднованию, не испугала даже жара. Смотрим!

Совсем немного осталось до открытия летних Олимпийских игр в Токио. Владимирскую область представят 11 атлетов. И прямо сейчас смотрите репортаж наших костромских коллег с набережной Волги - о спортивном празднике. Там зажгли олимпийский огонь - его посвятили предстоящей летней олимпиаде. Костромичей, желающих присоединиться к празднованию, не испугала даже жара. Смотрим!Площадкой для празднования - уже по традиции - стала набережная Волги. Здесь всё как на настоящих Играх. Олимпийский огонь, знаменитые спортсмены-земляки, дух соревновательности. Костромичи могли прямо здесь сдать нормативы ГТО, помериться силой, оспорить звание самого быстрого и ловкого. Например, сыграть в баскетбол или сразиться в шахматы - прямо на траве для желающих поставили столы.Елена Красавина, участница праздника:- Нужно обязательно агитировать детей, чтобы они занимались спортом, чтобы они участвовали в таких мероприятиях - для общего развития и чтобы отвлекать наше нынешнее поколение от гаджетов.Ну, а тем, кто пока ещё не выбрал занятие по душе, организаторы, участники Олимпийского совета Костромской области, дали возможность познакомиться с популярными видами спорта. Их здесь представлено более тридцати. Практически все федерации. Лёгкая атлетика, дзюдо, бокс, художественная гимнастика, настольный теннис - его ещё называют "шахматами в движении".Лариса Дорофеева, вице-председатель Федерации настольного тенниса Костромской области:- Наш спорт - по затратам калорий больше, чем даже баскетбол. Игрок за семь партий пробегает достаточно большое расстояние. Это безвозрастной вид спорта, помогает не приобрести такое заболевание, как Альцгеймер. Дает очень хорошее развитие для мозга.Такие же мероприятия в Олимпийский день прошли и в районах, правда, менее массовые, чем в Костроме. Здесь к спортивному празднику присоединились свыше 3 тысяч человек - от маленьких детей до пенсионеров. И это очень показательно. Количество приверженцев здорового образа жизни с каждым годом растёт - регулярно физкультурой сейчас занимается практически каждый второй житель нашего региона.