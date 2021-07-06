ДТП с участием мотоциклиста произошло на площади Победы около 14 часов.

ДТП с участием мотоциклиста произошло на площади Победы около 14 часов.Фото появилось в пабликеПо словам очевидцев, мотоциклист на скорости пытался проехать через оживленный участок дороги. Он остался жив, но серьезно травмирован.Информация уточняется.