В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина.

В Коврове микроавтобус «Митсубиси Делика» сбил мотоциклиста. Авария произошла около 13:40 на проспекте Ленина.Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, 35-летний водитель микроавтобуса при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», двигавшемуся прямо.В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина.«Он ехал в шлеме. Обстоятельство произошедшего уточняются. Проводится проверка», - резюмировали в ГИБДД.