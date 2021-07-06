В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина.
В Коврове микроавтобус «Митсубиси Делика» сбил мотоциклиста. Авария произошла около 13:40 на проспекте Ленина.
Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, 35-летний водитель микроавтобуса при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», двигавшемуся прямо.
В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина.
«Он ехал в шлеме. Обстоятельство произошедшего уточняются. Проводится проверка», - резюмировали в ГИБДД.