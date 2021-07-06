Серьезная авария произошла 6 июля в Коврове. Возле площади Победы разбился мотоциклист. ДТП произошло около часа дня. По предварительной информации ГИБДД, водитель минивэна Мицубиси Делика

Серьезная авария произошла 6 июля в Коврове. Возле площади Победы разбился мотоциклист. ДТП произошло около часа дня. По предварительной информации ГИБДД, водитель минивэна Мицубиси Делика 86-го года рождения при повороте налево не уступил встречному байкеру на Хонде. Судя по видео с места аварии, мотоциклист влетел в борт автомобиля. В аварии пострадал байкер 89-го года рождения.