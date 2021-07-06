Серьезная авария произошла 6 июля в Коврове. Возле площади Победы разбился мотоциклист. ДТП произошло около часа дня. По предварительной информации ГИБДД, водитель минивэна Мицубиси Делика
<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2021-v-kovrove-vozle-ploshhadi-pobedy-razbilsya-motociklist.html" target="_blank">В Коврове возле площади Победы разбился мотоциклист</a> - Серьезная авария произошла 6 июля в Коврове. Возле площади Победы разбился мотоциклист. ДТП произошло около часа дня. По предварительной информации ГИБДД, водитель минивэна Мицубиси Делика
[url=https://33live.ru/novosti/06-07-2021-v-kovrove-vozle-ploshhadi-pobedy-razbilsya-motociklist.html]В Коврове возле площади Победы разбился мотоциклист[/url] - Серьезная авария произошла 6 июля в Коврове. Возле площади Победы разбился мотоциклист. ДТП произошло около часа дня. По предварительной информации ГИБДД, водитель минивэна Мицубиси Делика