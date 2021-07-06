Злоумышленники через Интернет предлагали приобрести щенков мопса, которых на самом деле у них не было.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27 и 29-летнего местных жителей. Сожители обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).В ходе следствия установлено, что обвиняемые в марте текущего года зарегистрировали на одной из популярных онлайн площадок аккаунт и разместили на нем объявление о продаже щенков мопса. Чтобы создать видимость наличия щенков, которых в реальности у них не было, злоумышленники сопроводили объявление фотографией из сети Интернет. Также в информации фигуранты указали вымышленный адрес проживания и номер телефона сим-карты, которую заранее приобрели для реализации преступного умысла.Отозвавшийся на объявление покупатель в качестве предоплаты за покупку мопса перевел 4 000 рублей. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию.Обвиняемые были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий.Установлено, что ранее злоумышленники уже были судимы за совершение аналогичного преступления и освободились из мест лишения свободы в 2020 году.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.