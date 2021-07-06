В Селивановском районе огонь уничтожил частный дом вместе со всеми строениями на участке. Пожар начался около часа ночи 6 июля в Красной Горбатке на улице Малая Лесная. К приезду пожарных

В Селивановском районе огонь уничтожил частный дом вместе со всеми строениями на участке. Пожар начался около часа ночи 6 июля в Красной Горбатке на улице Малая Лесная. К приезду пожарных огонь охватил дом, сарай и гараж. Огнеборцы ликвидировали пожар на большой площади – 186 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 7 человек и 2