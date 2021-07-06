В Меленках на улице Кирова произошел пожар в жилом доме. Вечером 5 июля на улице Кирова загорелась квартира в двухэтажке. Из окна второго этажа здания валил дым. Звено газодымозащитников

В Меленках на улице Кирова произошел пожар в жилом доме. Вечером 5 июля на улице Кирова загорелась квартира в двухэтажке. Из окна второго этажа здания валил дым. Звено газодымозащитников проникло в квартиру по лестнице и ликвидировало возгорание на 10 квадратных метрах. Обошлось без жертв. Площадь пожара 10 квадратных метров. О причинах возгорания не сообщается.