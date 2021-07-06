Подросток изготовил и сфальсифицировал подложное платежное поручение. После этого между компанией и покупателем был составлен договор купли-продажи квартиры и передан в регистрирующий орган...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы задержан 17-летний мошенник», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативниками установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью более 17,5 млн рублей. Поскольку клиент являлся несовершеннолетним работник компании запросил соответствующие документы от родителей мальчика. В свою очередь злоумышленник направил в адрес компании решение органов опеки о признании его полностью дееспособным гражданином, которое впоследствии оказалось поддельным. Также стало известно, что несовершеннолетний изготовил и сфальсифицировал подложное платежное поручение, которое также предоставил менеджеру компании. После чего между компанией и покупателем был составлен договор купли-продажи и передан в регистрирующий орган. Таким образом, был зарегистрирован переход права собственности на жилое помещение с застройщика на несовершеннолетнего клиента.Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платежному поручению, о чем сообщили клиенту. Подросток сообщил, что отозвал предыдущий платеж из-за проблем с банком, но через некоторое время отправил новое платежное поручение. Далее злоумышленник обратился к менеджеру компании и пожаловался на то, что у него возникли сложности с заселением, однако был оповещен, что деньги так и не поступили на счет.В это же время «клиент» предпринял активные действия по продаже квартиры. Он вскрыл замок на входной двери, поменял личинку, а также прописался в квартире. После этого он опубликовал объявление о продаже квартиры на одной из торговых интернет-площадок.Через некоторое время сотрудники организации поняли, что их обманули и обратились в заявлением в правоохранительные органы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции на Бакинской улице был задержан 17-летний подозреваемый.Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70