Электробусы собирают в Москве на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.

Электробусы собирают в Москве на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что за три города в Москве появилось 650 экологичных автобусов. Они работают на 49 маршрутах города. Глава ведомства отметил, что московский электробусный парк является крупнейшим среди европейских столиц. Планируется, что к 2030 году "зеленый" транспорт будет обслуживать все маршруты города.Кстати, в Москве сократились выбросы загрязняющих веществ. Это произошло благодаря развитию электрического транспорта в столице. В 2020-м показатель снизился примерно на 40 тысяч тонн. Эксперты посчитали, что в 2021 году в тех районах, где вместо автобусов на маршруты выйдут электробусы, количество выбросов может сократиться на 60,2 тысячи тонн, а в 2022 году — на 85,7 тысячи тонн.Такое транспортное средство может вместить 85 пассажиров. В салоне 33 места для сидения. Для маломобильных пассажиров предусмотрены низкий уровень пола, пандусы и места для слабовидящих людей с собаками-поводырями. В электробусах также есть климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и медиаэкраны.Электробусы заряжаются в течение 10 минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках. В Москве пока существует около 100 таких пунктов. Запас хода – 40-50 километров.Напомним, ранее директор по капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания" Александр Воробьев , что в течение этого года в Москве построят еще несколько питающих центров для электроснабжения станций зарядки городских электробусов. Мощные зарядные станции появятся на конечных остановках маршрутов.