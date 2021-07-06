Он перебрал с алкоголем и решил покататься.

В Муроме 22-летнего парня обвиняют в угоне автомобиля.Днём 17 мая в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 23-летний местный житель, сообщивший о пропаже машины.Он пояснил, что оставил железного коня с ключами в замке зажигания, а сам на несколько минут ушёл в магазин. Вернувшись, молодой человек понял, что авто угнали.«Информацию о происшествии дежурный передал всем наружным нарядам полиции. Был введён план «Перехват». Через два часа сотрудники ППС задержали злоумышленника на въезде в деревню Петраково. Им оказался друг владельца, который остался в салоне, когда водитель отправился в магазин. Товарищ пояснил, что выпил и планировал покататься, но не справился с управлением и угодил в кювет», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.