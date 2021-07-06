В заседании участвовал вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов. Говорили о формах и содержании совместной работы парламентариев и общественников в решении наиболее острых проблем. В ..

В заседании участвовал вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов. Говорили о формах и содержании совместной работы парламентариев и общественников в решении наиболее острых проблем.В повестке июньского заседания Общественной палаты 3 вопроса - состояние здравоохранения, организация летнего отдыха детей и реализация нацпроекта «Жильё и городская среда». То есть то, что на сегодняшний день - самое актуальное.- Обратите внимание, здравоохранение, медицинское обслуживание в последнее время обсуждаем на каждом нашем заседании. Очень много проблем в этой сфере. Надо отдать должное депутатам, они очень активно занимаются этими вопросами. Мы тесно сотрудничаем по ФАПам - выезжаем в территории, следим за сроками, качеством их строительства. С подачи ОП Законодательное Собрание контролирует вопрос обеспечения лекарствами льготников. Мы тесно контактируем по этим вопросам, - высказал мнение председатель Общественной палаты Анатолий Аннин.- Наши общественники очень чутко и оперативно реагируют на те проблемы, которые возникают. У нас налажена эффективная совместная работа. В частности, сейчас обсуждаем вопрос организации при ФАПах аптечных пунктов. Мы единодушны в том, что работу эту проводить необходимо, и как можно скорее. Заксобрание направило в адрес губернатора соответствующий запрос. Но есть определённые объективные сложности, связанные с лицензированием, с дополнительными расходами на кассовое оборудование и др. Думаем, ищем варианты, как оптимально и в кратчайшие сроки всё это решить, - добавил вице-спикер облпарламента Роман Кавинов.В разгар лета, конечно, всех волнует вопрос организации летнего отдыха детей. На заседании ОП директор департамента образования Ольга Беляева доложила о текущей ситуации по загородным и пришкольным лагерям. Обсуждали и возможные коррективы в связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией. Пока кардинальных изменений в работе не планируют, но любой вариант развития событий исключить нельзя. Сейчас задача № 1 - обеспечить максимальную безопасность ребят, не допустив вспышек заболевания среди детей.Обсуждая реализацию нацпроекта «Жильё и комфортная городская среда», члены Общественной палаты акцентировали внимание на серьёзной проблеме - только в 2-х из представленных в рамках программы проектах есть экологическая составляющая.- Всё остальное - плитка, бетон, асфальт. А горожанам нужны зелень, пруды - места, где можно комфортно отдохнуть после рабочего дня. Этого у нас критически мало, - пояснил Анатолий Аннин. Выявленная проблема обозначила ещё одно из приоритетных направлений работы, которое общественники определили для себя на перспективу.