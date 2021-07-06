Сегодня около часу ночи в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Селивановский район, поселок Красная Горбатка, улица Малая Лесная, дом 24.

Сегодня около часу ночи в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Селивановский район, поселок Красная Горбатка, улица Малая Лесная, дом 24.Пожарные бригады выехали сразу же. На момент прибытия подразделений дом, сарай и гараж горели открытым огнем. Пожар был ликвидирован на площади 186 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, на пожар выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели устанавливают причину пожара.