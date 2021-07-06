В Суздале отменили праздник огурца. В этом году мероприятие не состоится из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Такое решение организатор – Владимиро-Суздальский

В Суздале отменили праздник огурца. В этом году мероприятие не состоится из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Такое решение организатор – Владимиро-Суздальский музей-заповедник – принял исходя из рекомендаций администрации района. Николай Полидовец, пресс-секретарь ВСМЗ До последнего надеялись, но, к сожалению, мы вынуждены последовать рекомендациям администрации Суздальского района. Пока мы не можем говорить, будут ли отменены мероприятия