62-летний житель Вязниковского района признан виновным в смерти женщины. Как установили следствие и суд, в январе этого года обвиняемый поругался с 53-летней знакомой. Конфликт начался из-за

62-летний житель Вязниковского района признан виновным в смерти женщины. Как установили следствие и суд, в январе этого года обвиняемый поругался с 53-летней знакомой. Конфликт начался из-за пустяка – женщина выпила алкоголь без него. Впрочем, это стало для мужчины весомым поводом для того, чтобы пойти на преступление. Из-за заболевания женщина была в беспомощном состоянии, но злоумышленник