«Прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня. Глава государства ответил на десятки вопросов на самые разные темы. Спикер облпарламента Владимир Киселёв выделил ..

«Прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня. Глава государства ответил на десятки вопросов на самые разные темы. Спикер облпарламента Владимир Киселёв выделил наиболее типичные из поднятых россиянами проблем.Владимир Николаевич отметил, что, отвечая на вопросы граждан, Владимир Путин затронул очень важные темы, которые касаются большинства россиян и жителей Владимирской области.- Одна из тем касалась покупки жилья. Все мы знаем, что когда люди продают квартиру, которая в собственности меньше 5 лет, нужно отдать 13% государству, потому что можно расценить этот шаг как попытку перепродажи для своей выгоды. Но что делать, если у вас молодая семья? Сначала вы купили однушку, потом у вас рождается ребенок, второй, третий, и вот уже однокомнатной квартиры мало. В нашей области, для понимания, 13 тысяч многодетных семей. Президент предложил очень важное, на мой взгляд, решение - освобождать от налога на прибыль те семьи, кто в течение года продал квартиру и купили другую большей площади, - сказал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.Глава регионального парламента прокомментировал особенно актуальную для нашей области тему - ремонт дорог.- Вы знаете, что в текущем году депутаты выделили 1,6 миллиарда рублей на ремонт и строительство местных дорог. Сейчас известно, что наша область получит ещё 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Очень приятно, что наш Президент Владимир Владимирович Путин внёс предложения о выделении регионам дополнительных 30 миллиардов рублей на дорожное строительство, на ремонт дорог. Мы рассчитываем на дополнительное финансирование. Это позволит нам увеличить объёмы и сделать уже в этом году больше запланированного, - сказал спикер.