Владимирская область может получить дополнительно еще 20 миллионов рублей.

Владимирская область может получить дополнительно еще 20 миллионов рублей.Средства пойдут на реализацию проектов программы "Комплексное развитие сельских территорий". Следует из официального ответа Минсельхоза на запрос депутат Госдумы Игоря Игошина, куда он обратился с ходатайством по просьбе жителей округа. Для сравнения: изначально было выделено всего 12 миллионов. И как стало известно "Вестям", первый транш уже согласован. Это 11 миллионов.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:- С конкретными проектами комплексного развития сельских территорий, в связке с главами и первый ответ, первая проработка - 20 миллионов рублей, это 17 проектов, и еще будут добавлены и на следующий год, и на год, следующий за ним. Нам очень важно добиваться от федеральных ведомств, чтобы область, наши муниципальные образования слышали, и чтобы люди реально видели федеральные деньги, как эти деньги улучшают их жизнь.