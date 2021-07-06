В первый день Чемпионата мира по спортивному ориентированию владимирская спортсменка Наталья Гемперле показала свой высочайший уровень, завоевав Серебряную медаль в спринте!

В первый день Чемпионата мира по спортивному ориентированию владимирская спортсменка Наталья Гемперле показала свой высочайший уровень, завоевав Серебряную медаль в спринте!Уступив на финише всего 9 секунд шведке Туве Александерсон, опередив ставшую третьей датчанку Майю Альм. И это уже одиннадцатая медаль Натальи за все Чемпионаты мира!