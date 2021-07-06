Команда из Владимирской области заняла второе место на Всеросийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Команда из Владимирской области заняла второе место на Всеросийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
В этом году он был посвящен теме освоения космоса и проходил в он-лайн формате. В чемпионате приняли участие команды почти из всех регионов России и 32 команды из других государств. Кроме того, капитан владимирцев Владимир Мазур из Кольчугино победил в категории «Компьютерная безопасность». Также он занял второе место в абсолютном личном рейтинге, третье – у ковровчанки Аллы Лавренюк.