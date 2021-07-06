Команда из Владимирской области заняла второе место на Всеросийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Команда из Владимирской области заняла второе место на Всеросийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.В этом году он был посвящен теме освоения космоса и проходил в он-лайн формате. В чемпионате приняли участие команды почти из всех регионов России и 32 команды из других государств. Кроме того, капитан владимирцев Владимир Мазур из Кольчугино победил в категории «Компьютерная безопасность». Также он занял второе место в абсолютном личном рейтинге, третье – у ковровчанки Аллы Лавренюк.