Опасное соседство. На пруду в городском парке у ДТЮ поселились крысы. Причем их популяция за несколько лет, выросла в разы, жалуются люди и требуют провести дератизацию. Есть ли шанс вернуть парку былую чистоту выяснял Александр Сыпченко.

Опасное соседство. На пруду в городском парке у ДТЮ поселились крысы. Причем их популяция за несколько лет, выросла в разы, жалуются люди и требуют провести дератизацию. Есть ли шанс вернуть парку былую чистоту выяснял Александр Сыпченко.Это крысиное семейство , похоже , совсем не боится людей. Скорее, наоборот - держит в страхе отдыхающих в парке у Дворца творчества юных. Популяция крыс здесь за последнее время стала угрожающей.- Крысы, они страшные, я боюсь их с детства. Вот видите он может упасть и все.- Я здесь давно не был, рад что здесь утки живут, а вот крысы конечно бы не желательно.Именно появление здесь большого количества уток и привело к увеличению числа крыс. Они с удовольствием подъедают хлеб и печенье, которые владимирцы оставляют для птиц. Другая причина антисанитарии- мусор, который оставляют горожане . Во все времена райскими местами для крыс были заброшенные территории и помойки. А здесь , в центре Владимира, по сути два - в одном.- Если уже бросаете бутылки то соберите школьников, студентов соберите, молодежь всю, вычистите. Крысы-то причем, они живут как живут.В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили, что хозяйствующий субъект обязан каждый день производить уборку парка. В случае неисполнения обязанностей, жители вправе обратиться с официальной жалобой в надзорные органы.Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Владимирской области:- Хозяйствующий субъект обязан обеспечить проведение дератизации и дезинфекции своей территории и в том числе направленных на ликвидацию переносчиков заболеваний, опасных для человека.По данным эпидемиологов, пока очагов бешенства во Владимире не зарегистрировано. В мэрии подтвердили - территория городская , и закреплена она за муниципальным предприятием "Благоустройство".Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира:- По плану не реже чем раз в неделю специалисты МКУ, работники приезжают и собирают мусор, чистота практически идеальная, проходит неделя, понятно где-то вдруг появились пластиковые бутылки, которые видимо жители там роняют.Живописное , но заброшенное место пустует несколько десятилетий. Проектов благоустройства было несколько , но все они остались на бумаге. Идею последнего одобрили и жители Владимира. Предполагается , что это будет современный экопарк с набережной вдоль каскада прудов, детскими и спортивными площадками, кафе и другими объектами. Техническое задание уже готово и скоро объявят конкурс, обещают в администрации города. Но свой вклад должны внести и жители города - как минимум , не мусорить.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести Владимир