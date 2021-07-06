Точная стоимость станет известна после оценки, которую планируют завершить к 1 октября.

Во Владимире за один рубль продают бывшую базу учебного танкового полка на улице Красноармейской. В состав объекта входят земельные участки площадью 29 гектаров, а также 59 зданий и сооружений. Точная стоимость станет известна после оценки, которую планируют завершить к 1 октября.ДОМ.РФ разместила объявление о продаже на Авито. Компания надеется реализовать имущество в третьем квартале 2021 года.Напомним, что 44-ый гвардейский учебный полк сменил место дислокации в 2015 году. С тех пор воинская часть пустует. Территория принадлежит Минобороны РФ.В 2014 году мэрия Владимира ходатайствовала о передаче земли в муниципальную собственность, но военные пока так и не решились отдать участок и постройки городу.